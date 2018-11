ROUNDUP: Nissan entlässt Top-Manager Ghosn wegen Finanzaffäre

YOKOHAMA/PARIS - Der japanische Autokonzern Nissan entlässt seinen Spitzenmanager Carlos Ghosn. Der in eine Finanzaffäre verstrickte Verwaltungsratschef muss seinen Posten räumen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Man habe entschieden, Ghosn aus dem Amt zu "entfernen". Der 64-Jährige war Anfang der Woche wegen des Vorwurfs des Verstoßes gegen Börsenauflagen verhaftet worden.

'MM': Vapiano denkt über Rückzug von der Börse nach

HAMBURG/KÖLN - Die Restaurantkette Vapiano denkt laut einem Pressebericht über einen Rückzug von der Börse nach. Die britische Bank Barclays spiele einen solchen Plan durch, berichtete das "Manager-Magazin" (Donnerstag) unter Berufung auf Eingeweihte. Hauptaktionär ist Tchibo-Erbe Günter Herz mit einer Beteiligungsgesellschaft. Ein Sprecher des Unternehmens war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Lufthansa-Chef: Vorstand arbeitet sehr gut zusammen

FRANKFURT - Die Lufthansa hat einen Medienbericht über mögliche Umstrukturierungen ihres Vorstands zurückgewiesen. "Die Gerüchte sind völlig substanzlos. Wir arbeiten als Vorstandsteam sehr gut zusammen", erklärte der Vorsitzende Carsten Spohr am Donnerstag in einer internen Videobotschaft. Zuvor hatte das "Manager Magazin" gemeldet, dass der 2017 geholte Finanzvorstand Ulrik Svensson (57) aus privaten Gründen seinen Dreijahresvertrag nicht verlängern werde. Auch gebe es Unstimmigkeiten zwischen Spohr und dem für die Billigtochter Eurowings zuständigen Manager Thorsten Dirks.

IPO: Deutsche Familienversicherung nimmt erneuten Anlauf an die Börse

FRANKFURT - Die Deutsche Familienversicherung (DFV) nimmt ihre Börsenpläne wieder auf. Knapp zwei Wochen nachdem das Unternehmen mit Verweis auf das schwierige Kapitalmarktumfeld den Börsengang auf Eis gelegt hatte, wagt DFV einen erneuten Vorstoß. Gemeinsam mit den Konsortialbanken habe man entschieden, erneut die Möglichkeit zur Zeichnung der Aktien zu geben, teilte DFV am Donnerstag in Frankfurt mit. Angebote könnten zwischen dem 23. und dem 29. November abgegeben werden. Der Preis wurde bei 12 Euro die Aktie festgelegt. Die Handelsaufnahme im regulierten Markt (Prime Standard) ist für den 4. Dezember geplant.

ROUNDUP: Nordamerika gibt Jost Werke Rückenwind - Optimistischer für 2018

NEU-ISENBURG - Der Lkw-Ausrüster Jost hat sein Wachstum im dritten Quartal nicht zuletzt wegen gut laufender Geschäfte in Nordamerika beschleunigt. Für das Gesamtjahr zeigte sich die Jost Werke AG am Donnerstag daher optimistisch, ein hohes einstelliges organisches Umsatzwachstum erreichen zu können. Bislang hatte das SDax -Unternehmen ein mittleres bis hohes einstelliges Plus in Aussicht gestellt. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird weiterhin mit einem Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet.

ROUNDUP: Metallrecycler Befesa leidet unter niedrigeren Preisen

LUXEMBURG - Das deutsch-spanische Metallrecyclingunternehmen Befesa hat im dritten Quartal den Preisverfall bei Zink zu spüren bekommen. Zwar sah sich das Management am Donnerstag weiterhin auf Kurs für das Gesamtjahr. Die im Zuge der Quartalszahlen konkretisierte Prognose konnte aber nicht alle Marktteilnehmer überzeugen.

Weitere Meldungen

-Landesbank Helaba holt nach schwachem Jahresstart wieder auf

-Bahn will Störungen in Zügen schneller beheben

-Facebooks Politik-Chef: Auch andere PR-Firmen wie Definers angeheuert

-ROUNDUP/Rassismus-Vorwurf: Chinas Online-Händler verbannen Dolce & Gabbana

-Amazon veröffentlichte bei Datenpanne E-Mail-Adressen

-EuGH-Gutachter: Bei Reifenpanne kann Fluggast-Entschädigung wegfallen

-Continental ergattert Großauftrag für elektrische Antriebe

-ROUNDUP/ProQuote: Frauen auf Chefposten sind im Rundfunk noch eine Minderheit

-Diesel-Fahrverbot: Umwelthilfe will bald mit Hessen verhandeln

-Deloitte-Studie: Umsatzrekord in der 2. Bundesliga

-Anschlag auf BVB: Verteidiger wollen weniger als zehn Jahre Haft

-Bergbaumaschinenhersteller überwinden Flaute - Trump-Politik hilft

-ROUNDUP: Bahn will Störungen schneller beheben - Aufsichtsrat prüft Vorschläge

-Schadenersatz-Klage zu P+S-Werftenpleite voraussichtlich vor dem Aus

-Aufträge für deutsche Marine sollen Wolgaster Werft Sicherheit geben

-ROUNDUP: Klimaforscher messen neuen Rekord bei Treibhausgas-Konzentration

-ROUNDUP: RWE räumt wieder Barrikaden im Hambacher Forst°

