SPIEGEL ONLINE, die Berliner Morgenpost und das Ellery Studio in Zusammenarbeit mit dem Institut für Klimaforschung, Energie und Mobilität (IKEM) wurden bei der gestrigen Verleihung des dpa-infografik award 2018 ausgezeichnet. Die Veranstaltung fand im Newsroom der Deutschen Presse-Agentur in Berlin statt. Rund 70 Infografiker, Redakteure und Kommunikationsfachleute waren bei der Auszeichnung der Sieger in drei Kategorien dabei: Nachrichtliche Infografik, Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Sonderkategorie Demographischer Wandel und alternde Gesellschaft. Die Award-Jury hat mehr als 170 Infografiken gesichtet und beurteilt. Redaktionen, Unternehmen und Freie Grafiker hatten sich für den dpa-infografik award beworben.



"Die Autorenschaft in diesem Jahrgang war besonders vielseitig und zudem gestalterisch auf hohem Niveau tätig", zog Jurymitglied Prof. Michael Stoll von der Hochschule Augsburg Bilanz. "Das betrifft das klassische Agenda Setting, die Recherche, die Kreation und auch die Vermarktung. Wir haben heute Abend den Puls der Infografik gefühlt. Und die Infografik ist sehr lebendig", so Michael Stoll weiter.



Dass Kommunikationsprofis - vor allem in Unternehmen - dem Thema Bildkommunikation mehr Beachtung schenken sollten, empfahl Petra Sammer, die als Expertin für visuelle Kommunikation in der Award-Jury mitgewirkt hat. "Der dpa-infografik award leistet hier immer noch Pionierarbeit, denn die Einreichungen und vor allem die Gewinner zeigen die ganze Bandbreite und das Potenzial kreativer Infografiken. Alle Awardträger haben gezeigt, wie wirkungsvoll Grafiken die Kommunikation komplexer Themen bereichern können", erklärte Petra Sammer.



Der gestrige Abend hat erneut die Vielseitigkeit und Innovationsstärke des Genres dokumentiert, unabhängig davon, ob die ausgezeichneten Arbeiten von Redaktionen, Unternehmen oder von freien Grafikern eingereicht worden sind. Das sieht auch Frank Rumpf, Jurymitglied und Geschäftsführer von dpa-infografik so: "In diesem Jahr waren viele junge kreative Teams und Infografiker unter den Siegern. Das hat uns besonders gefreut. Und dass wir mit dem 'Energy Transition Coloring Book' gleich ein ganzes Malbuch auf einen ersten Platz heben würden, haben wir auch nicht erwartet."



dpa-infografik, ein Tochterunternehmen von Deutschlands größter Nachrichtenagentur, hat den Award in diesem Jahr zum elften Mal ausgelobt. "Mit dem Award wollen wir den wichtigen Austausch zwischen Grafikern, Medienschaffenden und Kommunikationsfachleuten stärken", sagt Raimar Heber, Art Director bei dpa-infografik und Erfinder des Wettbewerbes.



Die Gewinner 2018 im Detail:



NACHRICHTLICHE INFOGRAFIKEN



1. Platz Spiegel Online "Einsteigen, bitte - so pendelt Deutschland" (Online) Christina Elmer, Marcel Pauly, Patrick Stotz und Achim Tack



2. Platz Berliner Morgenpost "Wie das Abgeordnetenhaus arbeitet" (Print) Christian Schlippes in Zusammenarbeit mit Karin Sturm und Gudrun Mallwitz



3. Platz Zeit Online "Wissen Sie, was in welche Tonne gehört?" (Online) Julius Tröger, Julian Stahnke, Alina Schadwinkel



Lobende Erwähnung "32 Freunde - In 62 Grafiken zur WM" (Instagram) Mario Stauber, Sarah-Sophie Heißner



UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



1. Platz: Ellery Studio in Zusammenarbeit mit IKEM - Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität "The Infographic Energy Transition Coloring Book" (Print) Creative Direction: Anika Nicolaas Ponder, Bernd Riedel, Dodo Vögler, Eugen Litwinow



2. Platz ABZforum (Allgemeine Baugenossenschaft Zürich GmbH) "Bäume und Außenräume" (Print) Barbara Hahn, Christine Zimmermann in Zusammenarbeit mit Chantal Bron, Samira Courti



3. Platz UBS in Zusammenarbeit mit Interactive Things "Prices & Earnings" (Online) Christoph Schmid, Anna Wiederkehr, Luc Guillemot, Tomas Carnecky, Solange Vogt



SONDERKATEGORIE DEMOGRAPHISCHER WANDEL



1. Platz Berliner Morgenpost "Generation Ruhestand" (Print) Babette Ackermann-Reiche, Christian Schlippes, Charlene Rautenberg



2. Platz Beobachter "Fakten zur Volkskrankheit" (Print) Andrea Klaiber und Anne Seeger



3. Platz Spiegel Online "So repräsentativ ist der Deutsche Bundestag - aus demografischer Sicht" (Online) Marcel Pauly und Caroline Wiemann



Eine lobende Erwähnung erhielten Mario Stauber und Sarah-Sophie Heißner für das Instagram-Projekt "32 Freunde - In 62 Grafiken zur WM".



JURY 2018:



- Antonia Aravena (Welt am Sonntag) - Roland Rau (Universität Rostock) - Frank Rumpf (dpa-infografik) - Petra Sammer (Kommunikationsberaterin) - Michael Stoll (Hochschule Augsburg)



Über dpa-infografik



Die dpa-infografik GmbH mit ihrer Redaktion im dpa-Newsroom in Berlin ist eine 100-prozentige Tochter der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH und die größte Infografik-Agentur im deutschsprachigen Raum. Sie bestimmt seit mehr als 70 Jahren den Markt für grafisch aufbereitete Informationen: Karten, Schaubilder, Infografiken und Charts. Mehr unter www.dpa-infografik.com.



Über dpa:



Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).



Internet: www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch); Social Web: www.dpa.com/de/social-media



