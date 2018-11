BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat angesichts des jüngsten Rückgangs der deutschen Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent im dritten Quartal das Wachstum als "anfällig" bezeichnet und als Antwort eine weiter aktive Wirtschaftspolitik gefordert. "Es wird notwendig sein, dass wir auch in Zukunft eine aktive, eine an Grundsätzen orientierte Wirtschaftspolitik vertreten, denn wir befinden uns in einem nicht leichten internationalen Umfeld", sagte Altmaier im Bundestag.

Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sei derzeit hervorragend, aber trotzdem habe das Wachstum im dritten Quartal "eine Pause gemacht" - nach allem, was man wisse, wegen Problemen in der Autoindustrie mit neuen Abgastestzyklen. "Das zeigt, wie anfällig, wie verletzlich dieses Wachstum ist", sagte der Wirtschaftsminister und forderte: "Wir dürfen uns auf unseren Lorbeeren aus der Vergangenheit nicht ausruhen, und wir dürfen nicht darauf vertrauen, dass dieses Wachstum automatisch und egal, was wir tun und lassen, so weitergeht."

Deutschland habe ein Interesse daran, auch in Zukunft eine wettbewerbsfähige und erfolgreiche Automobilbranche zu haben, hob Altmaier hervor. Er forderte in diesem Zusammenhang, die europäischen Klimavorgaben im weiteren Verfahren nicht noch zu verändern. Die vom EU-Umweltministerrat beschlossene Verringerung der CO2-Emissionen von Pkw um 35 Prozent bis 2030 sei "bereits mehr als ambitioniert", und die EU sei "damit weltweit führend". Altmaier bekräftigte auch seine Forderung, zusätzliche Spielräume im Verlauf dieser Legislaturperiode zur Entlastung von Handwerkern und anderen Unternehmern zu nutzen.

