tick Trading Software AG: tick Trading Software AG erzielt mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 1.941 TEUR bestes Jahresergebnis seit ihrer Gründung DGAP-Ad-hoc: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis tick Trading Software AG: tick Trading Software AG erzielt mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 1.941 TEUR bestes Jahresergebnis seit ihrer Gründung 22.11.2018 / 15:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Düsseldorf, 22.11.2018 Die tick Trading Software AG (tick-TS AG) hat das Geschäftsjahr 2017/2018 (01.10.2017 - 30.09.2018) nach dem heute vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss mit einem Jahresüberschuss von 1.345 TEUR abgeschlossen (Vorjahr: 1.055 TEUR). Dies bedeutet eine Steigerung um 27,49 %. Der Gewinn pro Aktie beträgt 1,34 EUR (Vorjahr: 1,05 EUR). Das Ergebnis vor Steuern beläuft sich auf 1.941 TEUR (Vorjahr: 1.574 TEUR). Die Umsatzerlöse der tick-TS AG lagen bei 6.101 TEUR (Vorjahr: 5.039 TEUR) und sind damit um 21,08 % gestiegen. Die tick-TS AG erzielte ein operatives Ergebnis in Höhe von 1.941 TEUR (Vorjahr: 1.574 TEUR). Der Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für das abgelaufene Geschäftsjahr wird nach der Anwendung des § 268 Abs. 8 HGB (Ausweis aktiver latenter Steuern) voraussichtlich 1,30 EUR je Aktie betragen. Weitere Informationen sind unter der folgenden Website verfügbar: www.tick-TS.de Ansprechpartner: Herr Gerd Goetz (Vorstand) tick Trading Software AG / Berliner Allee 59 / 40212 Düsseldorf WKN: A0LA30 / ISIN: DE000A0LA304 Email: info@tick-ts.de / Tel.: 0211/781767-0 22.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: tick Trading Software AG Berliner Allee 59 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 781767-0 Fax: +49 (0)211 781767-29 E-Mail: info@tick-ts.de Internet: www.tick-ts.de ISIN: DE000A0LA304 WKN: A0LA30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 750171 22.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A0LA304 AXC0217 2018-11-22/15:28