PARIS (Dow Jones)--Der französische Baukonzern Vinci muss sich erneut juristisch mit Kritik an den Arbeitsbedingungen bei seinen Bauprojekten in Katar auseinandersetzen. Die Pariser Non-Profit-Organisation Sherpa, die sich für die Rechte von Arbeitern einsetzt, will gemeinsam mit sechs indischen und nepalesischen ehemaligen Mitarbeitern sowie der Organisation der Gruppe "Comite contre l'Esclavage Moderne" Anzeige erstatten.

Sie beschuldigen Vinci und ihre katarische Tochter der Zwangsarbeit und des Menschenhandels. Zudem soll der Konzern seine mithilfe dieser Verstöße erzielten Gewinne aus Projekten für die Fifa-Weltmeisterschaft 2022 in Katar verschweigen. Die Kläger sagen, Arbeitsmigranten würden gezwungen, in extremer Hitze ohne eine angemessene Ausstattung zu arbeiten, während ihre Pässen konfisziert worden seinen.

Vinci wies die Anschuldigungen zurück. Das Unternehmen bemühe sich seit längerem darum, Arbeitsbedingungen in Katar zu verbessern. Es seien keine Pässe eingezogen worden, und es sei auch kein ernstzunehmender Unfall wegen Hitze gemeldet worden.

Katars Vorbereitungen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 werden von Vorwürfen der Ausbeutung und der Menschenrechtsverletzungen begleitet. Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International beklagen die Misshandlung von Arbeitern bei Projekten für die WM - ein potenzielles Risiko für die Reputation des großen französischen Konzerns.

Bereits 2015 eingeleitete Ermittlungen gegen Vinci - auch nach einer Anzeige von Sherpa - haben französische Staatsanwälte dieses Jahr eingestellt.

Sherpa ist jedoch der Ansicht, dass die Ermittlungen nicht gründlich genug durchgeführt worden seien und sich nur auf die Befragung einiger weniger Vinci-Manager beschränkt hätten. "Die Schwäche der vorläufigen Ermittlungen offenbart den Mangel an politischem Willen bei der Staatsanwaltschaft", so die Gruppe.

Sherpa teilte mit, man habe seither neue Aussagen aus Indien zusammengetragen, die die ursprünglichen Anschuldigungen bestätigten.

