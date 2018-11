Hamburg (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



Jahrzehntelang war er eine Institution, ganze Familien warteten gespannt auf die neueste Ausgabe und hier und da hatte er sogar seinen eigenen Platz im heimischen Bücherregal - die Rede ist vom OTTO-Katalog. Doch nun heißt es nach 68 Jahren Abschied nehmen, denn der Katalog wird/wurde am 4. Dezember zum letzten Mal verschickt. Jessica Martin berichtet.



Sprecherin: Nach 68 Jahren OTTO-Katalog ist nun Schluss. Die Kunden haben den Kultkatalog selbst abgeschafft, denn 95 Prozent bestellen nur noch online. Beim Durchblättern von 68 Jahren Katalog brachte Frank Surholt von OTTO vor allem eins zum Schmunzeln: Die Mode.



O-Ton 1 (Frank Surholt, 17 Sek.): "In den vergangenen Jahrzehnten gab's ja kuriose Dinge von Hosen mit Schlag und langen Hemdkragen und kuriose Jacken und andere Sachen. Und da guckt man dann wirklich mit großem Amüsement drauf, weil das sind Sachen, die kommen nicht mehr wieder, die gab's nur damals."



Sprecherin: Neben kurioser Mode gab's auch immer wieder Stars auf dem Cover des Katalogs zu sehen, zum Beispiel Nena, Claudia Schiffer oder Heidi Klum. Das letzte Cover schlägt nun aber die Brücke zur Online-Welt.



O-Ton 2 (Frank Surholt, 20 Sek.): "Auf dem letzten Cover wird ein Handy zu sehen sein und auf dem Handy wiederum ist ein Model zu erkennen. Das Ganze soll den Weg in die Zukunft symbolisieren, nämlich komplett ins Internet und auch mobil ins Internet, weil immer mehr Kunden bestellen vom Smartphone aus."



Sprecherin: Und das hat OTTO zum mittlerweile zweitgrößten Onlineshop Deutschlands und Europas gemacht, mit rund sieben Millionen aktiven Kunden.



O-Ton 3 (Frank Surholt, 8 Sek.): "Aktuell entwickeln wir uns immer mehr zur Plattform. Das heißt, noch mehr Produkte, noch mehr Vielfalt, noch mehr Auswahl und noch mehr gute Preise für unsere Kunden."



Sprecher: Die natürlich online mit PC und Notebook oder mit dem Smartphone via App einkaufen können. Und keine Sorge...



O-Ton 4 (Frank Surholt, 17 Sek.): "... Kunden, die bislang ausschließlich noch über den Katalog bestellt haben, können weiterhin bei uns ordern. Auch eine Bestellung per Post oder per Telefon ist selbstverständlich bei uns weiterhin möglich. Wir haben in Deutschland 2.000 Mitarbeiter, die innerhalb von zehn Sekunden ans Telefon gehen. Also da kann garantiert überhaupt nichts schiefgehen."



Abmoderationsvorschlag:



Das Ende einer Ära und der Anfang eines neuen Zeitalters. Der ehemalige Katalogversender OTTO wird zum reinen Onlinehändler. Nach 68 Jahren wird/wurde am 4. Dezember der OTTO-Katalog zum letzten Mal verschickt. Einkaufen können Sie aber weiter über otto.de oder die OTTO-App. Mehr Infos finden Sie auch unter otto-newsroom.de.



