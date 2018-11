CeoTronics AG: Militär entscheidet sich für CeoTronics-Funksysteme // Zuteilungsvolumen ca. EUR 1,0 Mio. DGAP-News: CeoTronics AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge CeoTronics AG: Militär entscheidet sich für CeoTronics-Funksysteme // Zuteilungsvolumen ca. EUR 1,0 Mio. 22.11.2018 / 15:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Militär entscheidet sich für CeoTronics-Funksysteme // Zuteilungsvolumen ca. EUR 1,0 Mio. Ein Projektpartner der CeoTronics AG nahm erfolgreich an einer WTO-Ausschreibung teil und erhielt u. a. den Zuschlag zur Lieferung von digitalen Vollduplex-Funksystemen "CT-DECT Multi" zur militärischen Nutzung in einem europäischen Land. Die Lieferungen und Berechnungen der Lose erfolgen im Geschäftsjahr 2019/2020. Das neue Kommunikationssystem "CT-DECT Multi" zeichnet sich u. a. durch eine IP-Klassifizierung nach IP 66 (starkes Strahlwasser) und IP 67 (Untertauchen) sowie durch die zusätzlich zum DECT-Funksystem integrierte Bluetooth(R)-Technologie zum Verbinden mit SmartDevices aus. Die Audioqualität und Übertragungsstabilität sowie -reichweite konnten mit dieser Neuentwicklung gegenüber dem Vorgängermodell deutlich verbessert werden. Das Auftragsbestandsniveau und die Auftragsstruktur haben sich gegenüber den Vorjahren stark positiv verändert. Der aktuelle Auftragsbestand ist geprägt von einem extrem hohen EUR-Volumen, von einer höheren Anzahl an größeren Projekten und vor allem davon, dass viele Aufträge über einen längeren Zeitraum in mehreren Liefer-/Berechnungslosen und/oder mit mehreren Leistungs-Milestones (teils inkl. vorgelagerter Entwicklung, Zertifizierung/Zulassung, etc.) abgewickelt werden. Mit diesem sozusagen nachhaltigen Auftragsbestand hat sich die CeoTronics AG eine längerfristige Grundauslastung erarbeitet und die Voraussetzungen für eine möglichst kontinuierliche positive Geschäftsentwicklung - spätestens ab dem Geschäftsjahr 2019/2020 - geschaffen. "Wir freuen uns über diesen Verkaufserfolg und über die kundenseitige Wertschätzung unserer Produktneuentwicklung "CT-DECT Multi". Unsere Investitionen in die Forschung und Entwicklung, ob in hochqualifizierte Ingenieure oder technische Labore, zahlen sich aus.", teilte der Vorstand Thomas H. Günther mit. Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Weitere Informationen: CeoTronics AG Audio Video Data Communication Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany E-Mail: investor.relations@ceotronics.com, Internet: http://www.ceotronics.com 22.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CeoTronics AG Adam-Opel-Straße 6 63322 Rödermark Deutschland E-Mail: investor.relations@ceotronics.com Internet: www.ceotronics.com ISIN: DE0005407407 WKN: 540740 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 750197 22.11.2018 ISIN DE0005407407 AXC0218 2018-11-22/15:37