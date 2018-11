Viele Faktoren sprechen dafür, dass zuletzt Insider den Kurs der Evotec Aktie in die Höhe trieben. Auffällig ist etwa der deutliche Kursanstieg, der in der laufenden Woche beobachtet werden konnte. Innerhalb der letzten Tage ging es für das Papier um rund acht Prozent nach oben. Zeitweise wurde dabei sogar die als so wichtig erachtete 20-Euro-Marke überschritten. Am Mittwoch ging die Aktie letztlich mit 19,11 Euro und einem leichten Minus von 0,21 Prozent aus dem Handel.

