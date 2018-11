Nach dem klaren Kurssturz der Covestro Aktie am Dienstag richteten sich viele Augen auf das Papier. Bereits die starken vorbörslichen Notierungen sprachen dafür, dass viele Anleger auf die günstig gehandelte Aktie aufmerksam wurden. Entsprechend schnell stellten sich die lange ersehnten Kursgewinne ein, die den Rückschlag der vergangenen Tage etwas abfederten. Zuletzt wurde der Titel für 49,76 Euro gehandelt, was einem Plus von exakt 5 Prozent zum Schluss am Vortag entspricht.

