Die Restaurantkette Vapiano denkt entgegen anderslautender Medienberichte nach Angaben des Vorstands nicht an einen Abschied von der Börse. "Die Vapiano SE plant keinen Rückzug von der Börse", sagte Vorstandschef Jochen Halfmann am Donnerstag. "Unser Börsengang im vergangenen Jahr war eine bewusste und langfristig ausgerichtete Entscheidung." Zuvor hatte das "Manager-Magazin" unter Berufung auf Eingeweihte berichtet, das zuletzt vom Kursverfall gebeutelte Kölner Unternehmen könnte wieder von der Börse genommen werden. Hauptaktionär des Konzerns ist Tchibo-Erbe Günter Herz mit einer Beteiligungsgesellschaft.

Die Aktie war vergangenen Sommer für 23 Euro ausgegeben worden, doch wachsende Verluste infolge von Restauranteröffnungen und schwächeres Wachstum ließen den Kurs in diesem Jahr bis auf 6,31 Euro abstürzen. Nach dem Bericht zum möglichen Abschied vom Börsenparkett legte das Papier am Donnerstag um bis zu 21,75 Prozent zu. Nach den Aussagen des Vorstands schmolz das Plus aber deutlich zusammen und betrug zuletzt nur noch 5 Prozent./men/he

AXC0219 2018-11-22/15:42