Allen Klimaschutz-Bekenntnissen zum Trotz ist die Treibhausgas-Konzentration auf einen Rekordwert gestiegen. Sorgen bereitet auch die Rückkehr eines Ozonkillers.

Die Konzentration der klimaschädlichen Treibhausgase in der Atmosphäre ist laut aktuellen Messungen so hoch wie nie. "Es gibt keine Anzeichen für eine Umkehrung des Trends, der zu langfristigem Klimawandel, dem Meeresspiegelanstieg, der Versauerung der Meere und mehr extremen Wettersituationen beiträgt", warnte die UN-Weltwetterorganisation WMO am Donnerstag in ihrem jährlichen Treibhausgas-Bulletin.

"Ohne rapide Verringerungen von CO2 und anderen Treibhausgasen wird der Klimawandel immer stärkere zerstörerische und unumkehrbare Folgen für die Erde haben", sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas. "Die Chance, noch einzugreifen, ist fast vertan."

Außer dem neuen Rekordniveau des bedeutendsten Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) macht den Forschern auch ein Ozonkiller Sorgen: das längst verbotene Kühlmittel CFC-11 oder Trichlorfluormethan. Es zerstört die Ozonschicht, die das Leben auf der Erde vor Schäden durch aggressives Sonnenlicht schützt und wirkt als Treibhausgas.

CFC-11 war im Rahmen des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...