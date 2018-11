Angela Merkel hat selten geglänzt, wenn sie vor Wirtschaftsführern auftrat. Doch in der Endphase ihrer Kanzlerschaft entdeckt sie die Kraft des offenen, kritischen Wortes.

Die Kanzlerin stutzt. Gelächter im Saal, Geraune, vereinzeltes Klatschen. Das sei ja gestern im Bundestag schon so gewesen, murmelt Angela Merkel hörbar verwundert. Gerade hat sie einen Satz wiederholt, den sie in der Tat am Tag zuvor bei ihrer Haushaltsrede bereits ganz ähnlich formuliert hatte: Dass die Politik sich "in den Bürger hinein versetzen" müsse beim digitalen Bürgerportal. Dass man also nicht aus Sicht der staatlichen Bürokratie planen dürfe, mit Hunderten von Anwendungen, sondern schlicht anhand der Bedürfnisse der Nutzer.

Nichts besonderes? Von wegen. Diese neue Deutlichkeit ist schon allerhand. Jedenfalls aus diesem Mund. Die Kanzlerin genoss schließlich bisher eine gewisse Reputation als Königin des halbverständlichen Schachtelsatzes. Den Ruf als Meisterin des ungelenken Ungefähren. Mit dieser Antirhetorik ist sie viele Jahre gut gefahren.

Nun, auf der Schlussgeraden einer Kanzlerinnenära, sagt Angela Merkel plötzlich Sätze nicht nur voll gesunden Menschenverstands, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...