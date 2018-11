In den letzten sechs Monaten wurden Waren im Wert von 481 Milliarden Dollar mit neuen Zöllen belegt. Damit ist der Wert mehr als sechsmal so hoch wie in den sechs Monaten davor.

Seit 2012 sind weltweit noch nie so viele Waren und Dienstleistungen innerhalb von sechs Monaten mit neuen Zöllen belegt worden wie in diesem Jahr zwischen Mai und Oktober. Der Wert der betroffenen Waren habe mit 481 Milliarden Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...