FRANKFURT (Dow Jones)--Die Global Fashion Group, die Online-Mode-Plattform von Rocket Internet und Kinnevik, will laut einem Medienbericht im nächsten Jahr an die Börse. Günstige Marktbedingungen vorausgesetzt, soll das Listing bereits im März erfolgen, wie das Manager Magazin mit Berufung auf Insider schreibt. Derzeit träfen sich die Manager der beteiligten Online-Modemarken der Gruppe mit Investoren in London. Angestrebt werde eine Bewertung von 1,8 bis 2,5 Milliarden Euro, basierend auf dem 2017er Umsatz der Global Fashion Group von gut 1 Milliarde Euro. Nach den Plänen solle das IPO über eine Kapitalerhöhung laufen, die angepeilten 500 Millionen Euro Erlöse komplett an die Online-Mode-Gruppe gehen.

Eine Sprecherin von Rocket Internet wollte den Bericht nicht kommentieren.

Seit Januar wird die Global Fashion Group von den Co-CEOs Christoph Barchewitz und Patrick Schmidt geleitet.

Am Dienstag hatten die GFG-Manager in einer Telefonkonferenz mit Analysten erklärt, dass das Unternehmen derzeit verschiedene Optionen zur Finanzierung des Wachstums der Gruppe evaluiere und sich die Kapitalstruktur ansehe. Zu den Optionen gehörte unter anderem die Möglichkeit eines Börsengangs. Eine Entscheidung sei aber aktuell nicht gefällt worden.

Die Global Fashion Group ist mit den Online-Mode-Plattformen Dafiti in Lateinamerika, Lamoda in Osteuropa, The Iconic in Australasien und Zalora in Südostasien vertreten.

An der Global Fashion Group sind unter anderem der schwedische Investor Kinnevik AB, der etwa 35 Prozent hält, und Rocket Internet (rund 20 Prozent) beteiligt.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2018 09:40 ET (14:40 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.