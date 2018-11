So wird das nichts mehr mit dieser SPD, die, und der Autor bittet viele Genossen um Verzeihung, für seine harte Wortwahl, die einfach nur noch verkommen zu sein scheint. Ohne Gespür für das, was echte Genossen und Sympathisanten an der Basis umtreibt - jedenfalls keine Personaldebatten, und Kandidaten, die auf "Teufel komm raus", andere ausstechen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...