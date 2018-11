Es fehlt den globalen Finanzmärkten am Donnerstag wegen dem Thanksgiving Feiertag in den USA an Volatilität und so bleibt der EUR/USD in seiner vertrauten Range um 1,1400. EUR/USD zeigt keine Regung auf EZB, Fokus auf Brexit Das Paar zeigte keine nennenswerte Reaktion auf die Veröffentlichung des EZB Sitzungsprotokolls. Die Politiker gaben an, dass ...

