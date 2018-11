Berlin (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Scholes von First Berlin: Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der kanadischen Explorations-Gesellschaft Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF) und erhöht das Kursziel von CAD 2,10 auf CAD 3,00. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...