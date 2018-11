Berlin (ots) - Bei der Bekämpfung von Steuerschlupflöchern und Steuerhinterziehung auf dem Kapitalmarkt sind die deutschen Steuerfahnder hoffnungslos unterlegen. "Es geht zu wie beim Hasen und dem Igel", sagte der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler, dem Tagesspiegel (Freitagausgabe). "Wir laufen der Entwicklung immer hinterher." Die Weiße-Kragen-Kriminalität, wie sie jetzt wieder in Zusammenhang mit ADR diskutiert wird, sei kaum in den Griff zu bekommen, räumte der Experte ein. "Wir fahren mit dem Fahrrad einem Ferrari hinterher". Die Finanzämter seien schon froh, wenn sie normale Steuererklärungen einigermaßen bearbeiten können. Die Weiße-Kragen-Kriminalität werde dagegen unterstützt durch eine gut bezahlte Beratungsindustrie, die solche Modelle ausheckten. "Im Grunde kommen wir den Betroffenen nur auf die Spur, wenn jemand auspackt und mit den Steuerbehörden kooperiert", sagte Eigenthaler.



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de