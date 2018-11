China baut weltweit für die Seidenstraßen-Initiative - finanziert auf Kredit. Doch immer mehr Staaten stellen sich gegen Xi Jingpings ökonomische Welteroberung. Warum sie das tun und was die Wirtschaft fürchtet.

Lokalitäten wie das Restaurant Tany sind in Westeuropa lange ausgestorben. Vor der Tür ein Schotterplatz mit Platz für Dutzende Lastwagen, drinnen ein ausgestopfter Raubvogel und Fußballpokale, Kaffee und Omelett für drei Euro. Das war's. Trotzdem ist der Laden, eine halbe Stunde hinter der Hauptstadt Podgorica in den Bergen Montenegros gelegen, an einem Montagmorgen gut gefüllt: Lastwagenfahrer auf ihrer ersten Tour, Handwerker auf dem Weg zur Montage.

Das Geschäft läuft, gerade weil alles irgendwie unvollkommen ist. Die Straße vor der Tür ist nicht durchgehend durch Leitplanken vom Rest der Landschaft abgeschnitten - und die Fahrt durch das Gebirge bis zum Fernziel Belgrad dauert so lange, bis man Pausenorte wie das Tany irgendwann einfach braucht. Doch Besitzer Miško Vujoševic muss nur vor die Tür treten, um zu sehen, dass es mit der Herrlichkeit bald vorbei sein wird: Ein paar Hundert Meter entfernt erheben sich schon die Pfeiler der Moracica-Brücke, über die eine neue Autobahn verlaufen soll.

Noch ist unklar, ob damit bloß das Geschäft von Herrn Vujoševic den Bach heruntergehen wird - oder gleich die gesamte Wirtschaft Montenegros. Denn für das Bauprojekt hat sich das kleine Land auf eine riskante Wette eingelassen: Für knapp eine Milliarde Euro finanziert und baut der chinesische Staat die Trasse. Die Kreditsumme entspricht einem knappen Viertel des Bruttoinlandsprodukts. Gut für Vujoševic: Noch ist unklar, ob der nächste Bauabschnitt im Sommer 2019 wie geplant startet - und ob die Autobahn überhaupt jemand braucht. Sicher ist nur, wer an dem Projekt verdient: der chinesische Baukonzern CRBC.

Deshalb geht es auch um eine Brücke in Montenegro beim G20-Gipfel in Buenos Aires in der kommenden Woche. Erstmals in diesem Jahr werden die beiden großen Antagonisten der Weltwirtschaft aufeinandertreffen: Xi Jinping und Donald Trump. Die Atmosphäre ist gespannt. Schon der Aufstieg Chinas zur wirtschaftlichen Macht war vielen in den USA suspekt, seit er sich auch in geopolitischen Machtansprüchen äußert, wird China als Bedrohung wahrgenommen. Unter Trump ist daraus offene Konfrontation geworden.

Die Weltmächte überziehen sich gegenseitig mit Zöllen, erschweren dem anderen den Marktzugang. Chinesische Waren für 250 Milliarden Dollar haben die USA bereits mit Zöllen belegt, Trump droht, hier noch mal nachzulegen. Sein Handelsbeauftragter Robert Lighthizer warf China am Dienstag Know-how-Diebstahl vor: "China hat seine unfairen, untragbaren und wettbewerbsverzerrenden Praktiken nicht grundlegend geändert." China reagierte bisher mit Strafzöllen auf US-Güter im Wert von 110 Milliarden Dollar.

Konfliktfeld Infrastruktur

Jetzt haben die Amerikaner ein neues Streitfeld aufgetan: Infrastrukturprojekte, die China überall in der Welt finanziert und unter dem Begriff Neue Seidenstraße vermarktet - in Anlehnung an die alte Handelsroute, die Asien mit Europa verband. Auch die EU scheint bereit, sich diesmal auf die Seite der USA zu schlagen: Offenbar will sie gegen den Reifenhersteller CNRC einen Antidumpingzoll verhängen. Der hatte im Rahmen der Seidenstraßen-Initiative Pirelli übernommen und soll dabei unerlaubte Beihilfen kassiert haben.

Die Initiative gilt als Herzstück der Außenpolitik von Präsident Xi Jinping. Häfen, Autobahnen, Kraftwerke, Mobilfunknetze werden auf der halben Welt gebaut - und die Kredite liefert China mit. Wo China sich engagiert, so schien es über Jahre, kann ein Entwicklungsland in der gleichen irrwitzigen Geschwindigkeit wie China zur Industriegesellschaft werden. Doch derzeit hakt das Projekt. Denn immer mehr Ländern geht es wie Montenegro: Die Autobahn ist noch nicht da, aber die Schulden wachsen der Regierung über den Kopf. Malaysia hat deshalb jüngst die Verträge für den Bau einer Bahnlinie und mehrerer Pipelines gestoppt.

Pünktlich zum G20-Gipfel schöpfen die Amerikaner Hoffnung, den Griff Chinas nach den weltweiten Handelsrouten doch noch stoppen zu können. Auch europäische Politiker drängen in diese Richtung. Aus Verbundenheit mit den USA und weil die Seidenstraßen-Projekte den Wunsch torpedieren, Entwicklungsförderung mit gesellschaftlicher Liberalisierung zu verbinden.

Selbst in der deutschen Wirtschaft gibt es inzwischen vorsichtigen Widerspruch. China ist nach den USA und Frankreich der wichtigste Abnehmer deutscher Exporte. Dennoch ruft der Industrieverband BDI in einem noch zu verabschiedenden Papier seine Mitglieder auf, sich unabhängiger von China zu machen. Sie sollten "bestehende Abhängigkeit gegebenenfalls durch eine Diversifizierung von Lieferketten, Produktionsstandorten und Absatzmärkten" minimieren. Solchen Unmut wollen die USA weltweit bündeln. An der Front des Wettstreits und im Hinterland der Seidenstraße zeigt sich: Aussichtslos ist das nicht.

Auf der Suche nach Verbündeten

Eigentlich waren beim Asean-Gipfel in der vergangenen Woche in Singapur alle Höflichkeiten ausgetauscht, doch Mike Pence dachte nicht daran, die Hand seines Gastgebers loszulassen. Lee Hsien Loong, der gastgebende Premierminister, hieß den US-Vizepräsidenten mit wenigen Worten willkommen, kurzer Handschlag für die Fotografen inklusive. Doch der Gast aus Washington wollte das Maximum aus dem Moment herausholen. Fest umgriff er die Hand des Premiers. Als dieser zurückzog, legte Pence ihm schnell die linke Hand auf den Unterarm. Erst als das Klicken der Kameras leiser wurde, ließ er ab.

Es waren solche kleinen Szenen, dank derer die Gipfeltreffen der südostasiatischen (Asean) und der pazifischen Staaten (Apec) in Singapur und Papua-Neuguinea sich wie ein Vorgriff auf kommende Konflikte ausnahmen. Zwischen den Gipfeln lagen nur wenige Tage. Beide waren hochrangig besetzt, Trump schickte seinen Vize, aus China kamen die beiden höchsten Repräsentanten: nach Singapur Premierminister Li Keqiang, nach Papua-Neuguinea Staatspräsident Xi Jinping. Pence suchte stets die Nähe zu asiatischen Verbündeten wie Lee Hsien Loong, und einen Vertrag über den Aufbau eines Stromnetzes brachte er auch noch mit.

Chinas Präsident ließ sich tagelang hofieren wie ein Kolonialherrscher. Schon am Flughafen erwartete ihn ein überdimensionales Porträt seiner selbst, die gesamte Straße zum Konferenzzentrum hatte die Verwaltung des Inselstaats mit roten Flaggen ...

