Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Rock Tech Lithium Inc. Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc. ISIN: CA77273P2017 Anlass der Studie: vorläufige wirtschaftliche Bewertung Empfehlung: Kaufen seit: 22.11.2018 Kursziel: CAD3,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 2,10 auf CAD 3,00. Zusammenfassung: Rock Tech (RCK) hat eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) ihres Lithium-Projekts in Georgia Lake veröffentlicht. Die PEA wurde vom deutschen Bergbauberater DMT GmbH & Co. KG (DMT) erstellt, die auch für die im Juni veröffentlichte aktualisierte Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 verantwortlich war. Das Dokument sieht die Produktion von 1,06 Mio. Tonnen des Lithium-Zwischenprodukts Spodumen-Konzentrat über eine Lebensdauer von 11 Jahren vor. RCK strebt den Produktionsstart im Jahr 2021 an. Der Berater Roskill erwartet, dass der Gesamtverbrauch an Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) von 212.000 Tonnen im Jahr 2017 mit einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von 15,3% auf 878.000 Tonnen im Jahr 2027 ansteigen wird, begünstigt vor allem durch den zunehmenden Einsatz von Lithiumverbindungen in Elektrofahrzeugen. Roskill weist jedoch weiter darauf hin, dass die Lithiumbranche in der Vergangenheit weder innerhalb des angekündigten Zeitrahmens noch bei voller Erreichung der Nenn-Kapazität Produktionserweiterungen online gebracht hat, und dass die Kapazitätsauslastung der Branche selten 75% überschritten hat. Diese Verzögerungen spiegeln die Herausforderungen jeder Phase des Projektentwicklungs- und -produktionsprozesses wider und sind die Grundlage unserer Überzeugung, dass der Markt für Lithiumverbindungen in den meisten der nächsten zehn Jahre unterversorgt sein wird. Vor diesem Hintergrund behalten wir unsere Prognose eines durchschnittlichen Spodumenkonzentratpreises für die Lebensdauer der Mine von USD 800 (entsprechend dem aktuellen Preis) bei. Unsere frühere Bewertung von RCK vom 23. Juli basierte auf unseren eigenen Schätzungen und der im Juni veröffentlichten Ressourcenschätzung. Seit der Veröffentlichung der PEA haben wir unser Bewertungsmodell überarbeitet und sehen den fairen Wert der RCK-Aktie nunmehr bei CAD3,00 (bisher: CAD2,10). Der Hauptgrund für den Anstieg unserer Bewertung ist ein Anstieg unserer Schätzung der Spodumenkonzentratproduktion während der Lebensdauer der Mine um 25,3% im Vergleich zu unserem Juli-Report. First Berlin Equity Research has published a research update on Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from CAD 2.10 to CAD 3.00. Abstract: Rock Tech (RCK) has published a preliminary economic assessment (PEA) of its Georgia Lake lithium project. The PEA has been completed by the German mining consultant, DMT GmbH &Co. KG (DMT) who were also responsible for the updated NI 43-101-compliant resource estimate published in June. The document envisages the production of 1.06m tonnes of the intermediate lithium product, spodumene concentrate, over an 11 year mine life. RCK is targeting the start of production in 2021. The consultant Roskill expects global consumption of lithium carbonate equivalent (LCE) to increase at a CAGR of 15.3% from 212k tonnes in 2017 to 878k tonnes in 2027 driven mainly by growing use of lithium compounds in electric vehicles. However, Roskill further notes that in the past the lithium industry has failed to bring capacity additions online either within the announced timeframe or at full nameplate output and also that the capacity utilisation of the industry has rarely exceeded 75%. These delays reflect the challenges of each stage of the project development and production process and are the basis of our belief that the market for lithium compounds will be under- rather than oversupplied for most of the next ten years. Against this background we feel comfortable with our forecast of an average life-of-mine spodumene concentrate price of USD800 (in line with the current price). Our previous valuation of RCK published on 23 July was based on our own estimates and the resource estimate published in June. Based on the PEA, we have revised our valuation model and now see fair value for the RCK share at CAD3.00 (previously: CAD2.10). The main reason for the increase in our valuation is a 25.3% increase in our life of mine spodumene concentrate output estimate compared with our July note. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17279.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2018 10:17 ET (15:17 GMT)