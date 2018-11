Bauboom ohne Nachfrage - in der Schweiz entstehen Geisterstädte >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » SW Umwelttechnik auf Erfolgskurs » Bau-Boom ohne Ende, viele Aufträge ... Leerstände: Bauboom ohne Nachfrage - in der Schweiz entstehen Geisterstädte Jährlich entstehen in der Schweiz 8.000 Wohnungen, für die es keine Abnehmer gibt. Der Bauboom zeigt die Gefahren der Niedrigzinsen für den Immobilienmarkt.

