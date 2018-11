IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data bringt Überlaufprognose von Abwasserkanälen in die Pilotphase

Vancouver (British Columbia), 22. November 2018. Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL, FWB: 7C5, OTC: CDTAF) (Carl Data oder das Unternehmen), freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft FlowWorks Inc. mit ihrer neuen Anwendung zur Vermeidung von Abwasserkanalüberläufen (Sanity Sewer Overflows, SSOs) in die Pilotphase übergeht. Infinitii SSO Forecaster, ein Tool mit maschineller Lernfähigkeit, das dabei behilflich ist, sieben Tage im Voraus vorherzusagen, wo und wann ein Überlauf stattfinden könnte, ist die neueste Ausgabe des Anwendungspakets von Carl Data zur Unterstützung einer gesunden und nachhaltigen Entwicklung einer intelligenten Stadt (Smart City).

Kevin Marsh, VP of Sales von FlowWorks, sagte: Da viele unserer Kunden immer extremere Sturm- und Regenereignisse erleben, treten Überläufe von Abwasserkanälen mittlerweile auch dort auf, wo sie in der Vergangenheit nicht aufgetreten sind. Letzte Woche verzeichnete Raleigh (North Carolina) sieben Millionen Gallonen an Abwasser, die in Wasserstraßen und sogar auf Privatgrundstücke übergelaufen sind (https://www.wral.com/rain-causes-7m-gallons-of-sewage-overflow-to-r each-raleigh-waterways-/17995386/). Unser Infinitii SSO Forecaster kann dabei helfen, dies zu verhindern.

Abwasserkanäle laufen dann über, wenn unbehandeltes Abwasser aus einem Abwasserkanal in die Umwelt abgelassen wird, bevor es in eine Kläranlage gelangt. Dies wird oft durch überschüssiges Regenwasser verursacht, das bei starken Regenfällen in die Kanalisation gelangt, und kann auch in gut gewarteten Kanalsystemen auftreten. Abwasserüberläufe können Magen-Darm-Erkrankungen, Strandschließungen und Einschränkungen beim Fisch- und Meeresfrüchtekonsum zur Folge haben.

Abwasserüberläufe sind nicht nur ein direktes Problem für die Gesundheit und Infrastruktur von Städten und Gemeinden, sondern auch eine Belastung, sagte Greg Johnston, CEO und President von Carl Data. Die Zerstörung von Privateigentum durch Abwasser ist in mehrfacher Hinsicht unangenehm und wir können den Städten dabei helfen, ihre finanziellen Schäden mit Infinitii I&I und Infinitii SSO Forecaster zu begrenzen.

Über FlowWorks

FlowWorks ist eine leistungsstarke Anwendung auf der Basis einer Software-as-a-Service (SaaS) zur Erhebung, Überwachung und Analyse von umweltrelevanten Daten jeder Art. FlowWorks ist im Vergleich mit den Softwarepaketen der Konkurrenz flexibel, bezahlbar und bedienungsfreundlich. Die FlowWorks-Anwendung bietet die einzigartige Fähigkeit, Daten aus allen Arten von Überwachungs- und Messgeräten, Sensor-Hardware, SCADA-Systemen und anderen öffentlichen und privaten Datenquellen zu erheben und diese Daten in einer einzigen Plattform zusammenzuführen, um eine fundierte Analytik und umfassendes Reporting durchzuführen, sodass der Endanwender Zeit und Geld spart. Weitere Informationen zu der FlowWorks-Anwendung finden Sie unter www.FlowWorks.com.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf das Industrial Internet of Things (IIoT) spezialisiert hat und zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Aufbauend auf seinen jüngsten Übernahmen, unterstützt Carl seine Kunden mit einer leistungsfähigen Plattform der Datenerfassung, -überwachung, -meldung sowie Instrumenten der prognostischen Analyse bei der Analyse und Auswertung verschiedenster Arten von Umweltdaten.

Carl Data entwickelt laufend Anwendungen für die Arbeit mit neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten (Big-Data-as-a-Service (BDaaS), um Kommunen, Versorgern und anderen vertikalen Industrieunternehmen eine entsprechende Skalierbarkeit zu ermöglichen. Diese Datenerfassungs- und Datenspeichermethoden bieten dem Unternehmen die Möglichkeit, intelligente SaaS-(Software-as-a-Service)-basierte Anwendungen zu entwickeln, mit denen Daten aus vielen verschiedenen Quellen erfasst werden und die profunde Einblicke zu Entscheidungsfindungszwecken liefern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.CarlSolutions.com.

Für das Board of Directors:

Greg Johnston

President, Chief Executive Officer, Director

Carl Data Solutions Inc.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kimberly Bruce

Corporate Communications

Carl Data Solutions Inc.

Telefon: (778) 379-0275

E-Mail: kimberly@carlsolutions.com

Die Canadian Securities Exchange (unter CNSX Markets Inc. als Betreiber) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oftmals durch Begriffe wie planen, erwarten, beabsichtigen, glauben, vermuten, schätzen und ähnliche Begriffe oder Aussagen zum Ausdruck gebracht, wonach gewisse Ereignisse oder Bedingungen eintreten könnten oder werden. Insbesondere beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, sind aber nicht beschränkt auf die Aussage, dass das Unternehmen mit seinen Produkten Infinitii I&I und Infinitii SSO Forecaster Städten helfen könnte, ihre finanziellen Schäden zu begrenzen.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, vernünftig sind, kann es keine Garantie abgeben, dass sich solche Erwartungen als korrekt erweisen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen bergen Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Risiken hinsichtlich: dass die Unternehmen das Vertrauen der kommunalen Partner in ihre Dienstleistungen verlieren können; der Fähigkeit des Unternehmens, einen Markt für seine Dienstleistungen aufzubauen; des Wettbewerbs in der Branche; der allgemeinen Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; der Unfähigkeit, zusätzliche Finanzierungen aufzubringen; des Wettbewerbs unter anderem um Kapital und qualifiziertes Personal; potenzieller Verzögerungen oder Änderungen von Plänen bezüglich der Bereitstellung von Dienstleistungen oder Kapitalaufwendungen; der Möglichkeit, dass sich behördliche Auflagen oder Gesetze ändern; technologischer Änderungen; Risiken in Zusammenhang mit der Konkurrenz des Unternehmens; eines unzureichenden Schutzes des geistigen Eigentums des Unternehmens; einer Unterbrechung oder eines Ausfalls von IT-Systemen; sowie der behördlichen Risiken in Zusammenhang mit der Tätigkeit, den Finanzierungen und den strategischen Erwerben des Unternehmens. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt. Das Unternehmen schließt eine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung seiner zukunftsgerichteten Informationen, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, aus - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

