Um 5: Börsen stabilisieren sich - Zu viel Gerede vom Ende der Hausse

An der Wall Street macht ein Spruch jedes Jahr aufs Neue wieder die Runde: Den Bären gehört "Thanksgiving" und den Bullen die "Weihnachtszeit". Der heutige Feiertag in den USA steht für eine Zeit der Danksagung und Entschleunigung. Es ist also gut möglich, dass der kleine Ausverkauf vom Wochenstart sogar schon das Ende einer ganz normalen Korrektur im Bullenmarkt markiert hat und all das Gerede vom Ende der zehnjährigen Hausse sich bald als ein Irrtum derjenigen herausstellen wird, die jetzt und damit zu früh das Handtuch geworfen haben.

