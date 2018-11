Nach Ansicht der Experten kann der aktuelle Stand nicht das Ende der Aktivitäten zum Einsatz des Recyclingmaterials sein. Zurzeit bestehen PET-Einwegflaschen durchschnittlich zu gut 26 Prozent aus recyceltem PET-Material. Um den Wertstoffkreislauf zu stärken, soll in Zukunft mehr rPET für das Flasche-zu-Flasche-Recycling zur Verfügung stehen.

"Mehr als 97 Prozent der PET-Einwegflaschen werden in Deutschland recycelt. Das ist bereits ein sehr hohes Niveau dank des hierzulande geltenden Einwegpfandes", betonte Dr. Isabell Schmidt, Geschäftsführerin Kreislaufwirtschaft bei der IK Industrievereinigung Umweltverpackungen. "Zwei Drittel des recycelten PET-Materials gehen aber in branchenfremde Bereiche wie Folien oder Textilien."

Handel kann andere Akteure der Wertstoffkette verpflichten

Insbesondere den Handel sieht Irina Bremerstein, Geschäftsführerin der RAL Gütegemeinschaft Wertstoffkette PET-Verpackungen, in der Position, die rPET-Mengen in Getränkeflaschen zu erhöhen: "Der Handel hat eine herausgehobene Stellung innerhalb des Wertstoffkreislaufs. Er ist in der Lage, ...

