Dabei erkennt und konfiguriert das System vollautomatisch angeschlossene IO-Module und Sensoren - quasi Plug-and-Cloud für die Automatisierung. Sobald Sensoren oder IO-Module in das auf der Hutschiene montierbare Gateway mit 24 V DC-Stromversorgung eingesteckt werden, tauchen sie in der Konfigurationsoberfläche auf. Danach wird die gewünschte Cloud-Plattform gewählt - in der Daten für die ERP, Asset Management, Predictive Maintenance usw. erfasst werden - und die Daten des Sensors landen in der Cloud. Bei der Anbindung der Module unterstützt Cloudrail bisher Modbus sowie Ethernet/IP. Durch den modularen Aufbau der Box lässt sich das Gateway einfach mit zusätzlichen Ports und daran angeschlossene Sensoren erweitern: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...