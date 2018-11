Mainz (ots) -



Woche 47/18 Freitag, 23.11.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



8.50 auslandsjournal Deutschland 2018



9.20 Daphne - Tod einer Journalistin ( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderungen beachten: 10.30 auslandsjournal - die doku Im Land der Populisten - das neue Italien Film von Gert Anhalt und Alexander von Sobeck Italien 2018



"Geniale Rivalen: Zeitung - Hearst gegen Pulitzer" entfällt



( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



15.50 Geheimnisse der Geschichte Wer ermordete das Lindbergh-Baby?



16.35 Die Pioniere Amerikas Kampf um den Strom USA 2013



17.20 Die Pioniere Amerikas Geld macht Politik USA 2013 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



22.25 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers "Atombombe" Deutschland 2015



23.05 Die Geheimprojekte der Nazis Deutschland 2017



23.50 Hitlers Angriff aus dem All Das Geheimnis der V2



0.35 heute journal



1.05 Das war dann mal weg Alltag Deutschland 2017



1.50 Das war dann mal weg Auf Achse Deutschland 2017



2.35 ZDF-History Deutschland, deine Popmusik Deutschland 2012



3.20 Vinyl lebt! Die Rückkehr der Schallplatte Deutschland 2015



4.05 Das war dann mal weg Henkelmann, Hawaii-Toast & Co. Deutschland 2017



4.50 Lebensretter Technik Von SOS bis 112 Deutschland 2017



Woche 48/18 Samstag, 24.11.



Bitte Programmänderungen beachten:



6.45 auslandsjournal - die doku Im Land der Populisten - das neue Italien Film von Gert Anhalt und Alexander von Sobeck Italien 2018



"Geniale Rivalen: Zeitung - Hearst gegen Pulitzer" entfällt



( weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen )







