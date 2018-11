Seit Kurzem ist die drahtlose Vernetzung neuer Autos Pflicht. Damit wird das einstige Science-Fiction-Szenario eines Hackerangriffs zur realen Gefahr.

Es ist ein wahr gewordener Albtraum. Plötzlich, scheinbar ohne Grund, beschleunigt das Auto. Kurz darauf setzt die Lenkung aus. Der Fahrer kann nichts tun; hektisch versucht er zu bremsen, gegenzusteuern, das Unheil zu verhindern. Vergebens: Der Wagen wird schneller. Dann zerschellt er mit aufheulendem Motor an einer Betonwand.

Noch ist es nur eine Demonstration, vorgeführt von Assaf Harel und David Barzilai vom Autozulieferer Karamba Security, auf einem Acker östlich von Tel Aviv. Bald aber können sich Unfälle genau so im Alltag abspielen: bei Tempo 180 auf der Autobahn oder im dichten Verkehr einer Metropole, mit Schwerverletzten und Toten.

Bisher kommen die Bordcomputer eines Autos nur einmal im Jahr mit anderen Rechnern im Berührung - bei der Inspektion in der Werkstatt, genauer: beim Auslesen des Fehlerspeichers. Doch das ändert sich gerade. Autos gehen immer öfter online. Navigationssysteme rufen aktuelle Verkehrsdaten ab, Streamingdienste ziehen Musik aus dem Netz, Softwareupdates zapfen das WLAN an. Seit April ist die drahtlose Vernetzung für neue Fahrzeugmodelle in Deutschland sogar Pflicht. Neuwagen müssen ein sogenanntes eCall-Modul haben.

Damit kann der Wagen bei Unfällen automatisch die nächste Rettungsleitstelle alarmieren. Die Hersteller nutzen das Modul aber auch, um aus der Ferne Daten über den Zustand des Fahrzeugs abzufragen. So können sie Kunden auf Wartungstermine oder Rückrufe hinweisen - erleichtern dabei aber, unbedacht, auch externe Angriffe. "Jeder neue Weg für Daten aus dem und in das Auto vergrößert auch die Möglichkeiten für Hacker", sagt Barzilai. Derk Fischer, Experte für Cybersicherheit der Beratungsfirma PwC, warnt: "Vernetzte Autos können bald genauso häufig Ziel von Cyberattacken sein wie heute Computer im Büro und zu Hause." Derzeit werden Autos weltweit im Schnitt nur zwei Mal pro Jahr von Schadsoftware attackiert. Auf den mit dem Internet verbundenen Rechnern von Privatleuten, Firmen und Institutionen registrieren Experten dagegen im Schnitt 350 000 neue Viren - pro Tag.

Autos werden zum lohnenden Hacker-Ziel, weil die dort gesammelten Daten kommerziell interessanter werden: Informationen zu Gewohnheiten der Fahrer etwa oder technische Details zum Wagen. Die israelische Firma Anagog etwa sammelt Bewegungsdaten der Smartphones von Autofahrern und leitet daraus Routenempfehlungen, aber auch Parkplatz-, Restaurant- und Einkaufstipps entlang der Route ab, die den Kunden direkt ins Auto gefunkt werden. "In 4G-Mobilfunknetzen, und erst recht mit 5G, das 100-mal mehr Daten transportieren wird als 4G, wird dieses Business exponentiell wachsen", sagt Anagog-Chef Ofer Tziperman. "Dann gibt es auch mehr Leute, die man erpressen kann." Die meisten Cyberattacken der vergangenen drei Jahre hatten das Ziel, Lösegeld zu erpressen. Bei diesen sogenannten Ransomware-Attacken verschlüsseln Angreifer Rechner und geben sie nur wieder frei, wenn der Besitzer zahlt. Jeder kann solche Attacken starten - ohne dass er Schadsoftware schreibt. Hacker müssen dazu nicht mal fremde Rechner kapern oder eine Bezahlinfrastruktur für die erpressten Gelder aufsetzen. "Man kann alles mieten. Es kostet nur rund 5000 Dollar", sagt Rainer Witzgall, langjähriger Manager in der Cybersicherheitsbranche.

Bei Autos sind viele Szenarien für solche Ransom-Attacken denkbar: Es lässt sich nicht starten, der Tankdeckel oder die Motorhaube lässt sich nicht öffnen, das Navi versagt den Dienst. Die Verlockung für Hacker liegt vor allem darin, dass sie nicht nur die Autobesitzer unter Druck setzen können, sondern auch gleich Werkstätten, Händler oder die Hersteller. "Die Erpresser können beim Besitzer und Hersteller doppelt Beute machen", fürchtet PwC-Berater Fischer. Wer seinen 50 000-Euro-Wagen, den eine Softwareattacke übers Netz stillgelegt hat, gegen ...

