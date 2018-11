Der gestrige Mittwoch war offensichtlich ein Ausreißer - eine Bullenfalle. Denn zum großen Teil hat der Dax wieder die Gewinne abgegeben und tut sich schwer, wieder über 11.200 zu klettern. Also doch ein Angriff auf die 11.000 Punkte - wer weiß das schon? Der Haushalt in Italien und das Gezerre um den Brexit - Anleger sind nervös bis genervt. Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern an der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß.