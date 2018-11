Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Donnerstag wenig verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am frühen Abend um 0,03 Prozent auf 160,65 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag in einem impulsarmen Handel bei 0,37 Prozent. In den USA sind die Märkte wegen des Feiertags "Thanksgiving" geschlossen.

Ausnahmen bildeten die Kurse italienischer und britischer Anleihen. In Italien legten die Kurse überdurchschnittlich zu. Eine sehr enttäuschend verlaufende Auktion von sogenannten "Patriotenanleihen" belastete nicht, da sich das Ergebnis schon in den vergangenen Tagen abgezeichnet hatte.

Gegen den Markttrend in der Eurozone sanken die Kurse britischer Staatsanleihen. Unterhändler der britischen Regierung und der EU-Kommission hatten sich auf den Entwurf einer politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen nach dem Brexit geeinigt. So soll eine mögliche Sonderregelung für Nordirland nur vorübergehend gelten. Zudem wird ein Freihandelsabkommen angestrebt. Damit steht ein weiterer Baustein des Vertragspakets zum britischen EU-Austritt Ende März 2019./elm/jkr/he

ISIN DE0009652644

