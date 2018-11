Insider berichten, dass eine Entscheidung im Bieterverfahren andauern werde. Die Offerten seien zu unterschiedlich und ließen sich schwer vergleichen.

Die Zukunft der nach einem Investor suchenden NordLB entscheidet sich Insidern zufolge womöglich erst im nächsten Jahr. Das Bieterverfahren dürfte sich verzögern, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag von mehreren mit der Sache vertrauten Personen. Es gebe zwar Signale von mehreren Interessenten, dass sie bis zum 28. November Angebote für einen Teil oder die Mehrheit der Norddeutschen Landesbank abgeben wollten.

Diese Offerten seien allerdings so unterschiedlich und damit auch so schwer zu vergleichen, dass die Träger dazu wohl mehr Zeit bräuchten. Ursprünglich wollten die Eigner eine Entscheidung noch in diesem Jahr. Die NordLB äußerte sich nicht. ...

