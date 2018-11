In den USA haben die Börsen am heutigen Thanksgiving geschlossen. Eine kleine Verschnaufpause nach den letzten Wochen, die fest in der Hand der Bären war, haben sich die geplagten Börsianer sicherlich verdient. Vor allem bei den Technologie-Werten ging es steil bergab. Seit dem Anfang Oktober markierten Hoch hat der Nasdaq 100 rund 1200 Punkte oder 17 Prozent an Wert eingebüßt. Einige Highflyer wie Nvidia hat es in kürzester Zeit regelrecht zerrissen.NameKursverfall vom HochNvidia-49,9%Activision Blizzard-39,0%Facebook-38,0%Netflix-37,4%Amazon-25,6%Apple-23,8%Alphabet-18,2%Gleichzeitig muss man die aktuelle Korrektur an der Nasdaq aber ins richtige Licht rücken: In den vergangenen zehn Jahren ging es bei dem Index fast nur bergauf. Er stieg von 1000 Punkten bis auf 7700 Punkte im Hoch. Dieser fulminante Anstieg wurde in den vergangenen Wochen nur leicht korrigiert. Die Nvidia-Aktie zum Beispiel hat sich auf 5-Jahres-Sicht um gut 820 Prozent verteuert - um jeglichen Zweifeln vorzubeugen, die aktuelle Kurshalbierung ist in dieser Performance berücksichtigt. Da hat man es als Aktionär wahrlich deutlich schlechter erwischen können. Darüber hinaus ist ohnehin Optimismus geboten: Je tiefer die Kurse fallen, umso günstiger können sich Anleger die IT-Giganten ins Depot holen.Fortschritt lässt sich nicht dauerhaft aufhaltenDie Vermögensverwalter von GAM Investments etwa äußern sich in ihrem aktuellen Marktkommentar bereits einigermaßen euphorisch: "Wir glauben, dass die Entwicklung disruptiver Technologien noch nie so stark war und noch nie so zugelegt hat wie heute. Unserer Ansicht nach könnte der Zeitpunkt günstig sein, einige attraktiv bewertete Aktien einzusammeln." Eine Begründung, die absolut nachvollziehbar erscheint - vor allem für Langfristinvestoren."Nvidia muss überschüssige Inventarbestände nach dem Ende des ...

