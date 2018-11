Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.VLA: Valneva am 22.11. -3,43%, Volumen 96% normaler Tage , BKS: BKS Bank Stamm am 22.11. -2,94%, Volumen 172% normaler Tage , KTCG: Kapsch TrafficCom am 22.11. -2,69%, Volumen 59% normaler Tage , POS: Porr am 22.11. 2,96%, Volumen 67% normaler Tage , KTMI: KTM Industries am 22.11. 5,07%, Volumen 51% normaler Tage , PAL: Palfinger am 22.11. 6,42%, Volumen 141% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Palfinger PAL 28.200 6.42% KTM Industries KTMI 58.000 5.07% Porr POS 22.600 2.96% Kapsch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...