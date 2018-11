Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Krupp-Stiftung als Ankeraktionärin von Thyssenkrupp steht die geplante Aufspaltung des Traditionskonzerns in zwei Teile nicht im Widerspruch zum Stiftungsziel, die Einheit des Konzerns zu wahren. Die Stiftungsvorsitzende Ursula Gather sagte anlässlich der Verleihung des Alfried-Krupp-Förderpreises für junge Hochschullehrer am Abend in Essen laut Redetext, "unter den Bedingungen globalisierter Finanzmärkte und rascher technologischer Veränderungen" könne niemand "eine Bestandsgarantie für ein Unternehmen in seiner jeweils aktuellen Struktur geben".

Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff will den Konzern innerhalb des nächsten Jahres entlang der Industriegüter- und Werkstoffgeschäfte in zwei von einander unabhängige Unternehmen aufspalten.

Gather sagte, die Stiftung sei laut Satzung auch dazu verpflichtet, die Entwicklung des Konzerns zu fördern. "Dieser zweite Teil geht leider in der öffentlichen Darstellung oft verloren. Dabei hat er Vorrang." Die Stiftung setze sich dafür ein, dass "kurzfristige Spekulationen auf Rendite nicht das durch langjährige Arbeit Erreichte zerstören".

Die Stiftungschefin, die auch im Aufsichtsrat des Konzerns sitzt, war im Sommer in die Kritik geraten, nachdem Konzernchef Heinrich Hiesinger und Aufsichtsratschef Ulrich Lehner wegen mangelnder Unterstützung im Kontrollgremium kurz nacheinander das Handtuch warfen. Das hatte zu einer Führungskrise in Essen geführt. Bis heute sucht der Konzern nach einem profilierten Aufsichtsratschef.

Den Vorwurf mangelnder Loyalität wies die Mathematik-Professorin in ihrer Rede erneut als falsch zurück. Allerdings sei die Krupp-Stiftung keine Beteiligungsgesellschaft. Wegen ihrer Gemeinnützigkeit nehme sie "keinen direkten Einfluss auf die operative Arbeit des Vorstandes". Mit rund 21 Prozent der Thyssenkrupp-Aktien ist die Stiftung größter Einzelaktionär des Konzerns.

