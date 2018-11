Nvidia ist eine der populärsten Unternehmen am Markt gewesen. Der Highflyer ist inzwischen allerdings wieder auf Normalmaß zurechtgestutzt worden. Die Aktie hat auch am Donnerstag nachgegeben und wird jetzt aus Sicht von Chartanalysten beschwerlicheren Zeiten entgegengehen. Demnach würde die Aktie in einem mittel- und auch kurzfristigen Abwärtstrend verlaufen, der darauf hindeutet, dass zumindest die Untergrenze von 100 Euro bald erreicht werden kann.

Die Statistik zeigt, dass der Wert binnen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...