Die Aktie der Commerzbank ist auch am Donnerstag erneut schwächer geworden. Der Wert gab um annähernd 1,5 % nach und befindet sich damit auf dem Weg in eine neue Abwärtsspirale. Die Chartanalysten sehen bei dieser Aktie kaum Unterstützungen, die einen Absturz noch aufhalten könnten. Zumindest rechnen die Beobachter damit, dass die Kurse auf weniger als 7 Euro fallen werden. Insofern ist die Entwicklung in den kommenden Tagen eindeutig nach unten gerichtet.

