Straubing (ots) - Die EU ist weitere Schritte gegangen, damit Premierministerin Theresa May im Brustton der Überzeugung die Erfüllung jener Versprechen aufzählen durfte, die beim Brexit-Votum im Mittelpunkt standen: das Zurückgewinnen der Hoheit über die eigenen Grenzen, das eigene Geld, das eigene Recht. Die EU wird ihr da nicht widersprechen, auch wenn diese Worte kaum mehr als Parolen sind. Aber man will May stärken, damit sie die notwendige Mehrheit erreicht und ein No-Deal-Brexit abgewendet wird. Danach wird weiter miteinander gerungen.



