Berlin (ots) - Das Berliner Naturkundemuseum soll trotz einer umfassenden Sanierung bis 2030 weitgehend offen bleiben.



Der Direktor des Museums, Johannes Vogel, sagte am Donnerstag im Kulturradio, die Sammlung des Museums müsse so weit wie möglich für die Forschung zugänglich bleiben. Auch die Ausstellung soll trotz der Umbauten weitgehend geöffnet bleiben. Allerdings sei es unvermeidbar, Mitte der 2020er Jahre für etwa ein Jahr zu schließen.



Für den Um- und Ausbau des Naturkundemuseums stehen 660 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Geld soll unter anderem die Sammlung gegen Schäden durch Feuer und Wasser gesichert werden.



Das Museum soll nach dem Willen seines Direktors zu einem Ort werden, an dem das Bewusstsein für das Miteinander von Gesellschaft und Natur neu verhandelt wird. Vogel sagte, das Museum wolle durch seine Spitzenforschung zeigen, was es zur Rettung der Welt beitragen könne.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg



kulturradio



Tel.: +49 (0)30 979 93-33800 / -33810 Fax: +49 (0)30 979 93-33809 steffen.brueck@rbb-online.de