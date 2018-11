Die Commerzbank-Aktie notiert aktuell bei 7,83 Euro und befindet sich in einem Abwärtstrend. Der Kurs liegt unter der Wolke des Ichimoku. Die Wolke an sich ist seit einigen Tagen bullisch einzuschätzen. Die Lage des Kurses wiegt allerdings schwerer, weshalb die Aktie zu einem Short-Signal tendiert. Die Zukunftswolke wechselt in absehbarer Zeit ins Bärische, was ein Fortbestehen des Trends unterstützt. Vor einigen Tagen ist die Standardlinie wieder über den Kurs gestiegen und hat sich nun dort ... (Maximilian Weber)

