Anfang des Monats hat AMD auf dem "Next Horizon"-Event in San Francisco mit Informationen zu seinem EPYC-Prozessor namens Rome überrascht. Der Prozessor mit 64 Kernen basiert auf dem 7-Nanometer-Fertigungsprozess, was mehr Transistoren auf gleichem Raum ermöglicht als bei bislang üblichen 12 oder 10 nM-Technologien. Nun ist laut PC Games Hardware in der Benchmark-Datenbank von Sisoftware Sandra offenbar ein Zen-2-Engineering-Sample von AMD aufgetaucht - und da liegt eine Vermutung nahe.

