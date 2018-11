Memories Trinidad Del Mar

ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zum 15. Dezember 2018 wird das Strandresort, das derzeit als Hotel Brisas Trinidad Del Mar betrieben wird, in(https://www.memoriesresorts.com/resort/memories-trinidad-del-mar) umbenannt. Memories Resorts hat bereits wesentliche Verbesserungen an der Anlage vorgenommen, darunter eine Renovierung der Zimmer und verbesserte Annehmlichkeiten in diesem beliebten All-inclusive-Resort, das nur 15 Minuten von der historischen Stadt Trinidad auf Kuba entfernt gelegen ist.

"Wir freuen uns sehr, Trinidad Del Mar in der Memories Resorts (https://www.memoriesresorts.com/)-Familie begrüßen zu können und bieten den Gästen dieses beliebten Hotels nun unsere einzigartigen Servicestandards und verbesserte Annehmlichkeiten", sagte Mohamad Fawzi, Geschäftsführer von Blue Diamond Resorts Cuba. Die Gäste des renovierten Hotels genießen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine lebhafte Urlaubsatmosphäre am malerischen Ancon Beach. Das All-inclusive-Resort Memories Trinidad Del Mar bietet geräumige Zimmer mit Blick auf den Garten, den Pool, die Lagune oder das Meer in Gebäuden, die die wunderschöne spanische Kolonialarchitektur der nahe gelegenen Stadt Trinidad widerspiegeln, die als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt ist.



Das Memories Trinidad Del Mar hat für alle Arten von Reisenden eine Reihe von All-inclusive-Annehmlichkeiten im Angebot, um ihnen während ihres Aufenthalts ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Familien werden den betreuten Kinderclub und die unterhaltsamen Aktivitäten zu schätzen wissen, während sich Paare vielleicht von der reichen Geschichte und der lebendigen Architektur Trinidads verzaubern lassen möchten. Gäste können auch im Fitnessstudio oder auf einem der beiden Tennisplätze aktiv werden. Wenn Sie sich entspannen möchten, genießen Sie das Wasser im Whirlpool oder ruhen Sie sich einfach mit einem Getränk in der Hand am Pool oder am Strand aus. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene kubanische und internationale Gerichte am Buffet oder die zwei À-la-carte-Spezialitätenrestaurants, die zur Wahl stehen.



Um zu buchen, rufen Sie Ihr Reisebüro an oder besuchen Sie unsere Website unter www.memoriesresorts.com (http://www.memoriesresorts.com).



Über Memories Resorts & Spa



Memories Resorts & Spa heißt seine Gäste willkommen, um mit Familie und Freunden umgeben von großartigen tropischen Landschaften auf Kuba und in der Dominikanischen Republik "die Momente zu feiern". Memories Resorts bietet erstklassige Einrichtungen und Annehmlichkeiten, eine entspannte Eleganz mit dem Gefühl von "Zehen im Sand" und individuellem Service, ein All-inclusive-Programm und geräumige Unterkünfte, die den Bedürfnissen jedes Reisenden und jeder Familiengruppe gerecht werden. Dank erstklassiger À-la-carte-Restaurants, unbegrenzter Premium-Getränken und Unterhaltung über den ganzen Tag können Familien, Singles und Gruppen Memories Resorts & Spa als ultimativen Urlaub genießen, um unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



