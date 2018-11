Die Golf-Staaten sehen ein, dass sie den Syrien-Krieg verloren haben. Nun wollen sie Syriens Präsident Assad davon überzeugen, den Iran aus Syrien zu verdrängen.

Die Golf-Staaten haben sich offenbar damit abgefunden, dass der syrische Präsident Baschar al-Assad und die syrische Armee (SAA) den Krieg in Syrien gegen internationale Söldner, die zuvor von den Golf-Staaten unterstützt wurden, gewonnen haben. Das Middle East Eye (MEE) berichtet, dass Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mittlerweile um die Gunst von Assad buhlen würden. Ein syrischer Regierungsbeamter sagte dem russischen Blatt Nezavisimaya Gazeta, dass die VAE Verhandlungen mit Damaskus zur Wiedereröffnung der VAE-Botschaft in Syrien führen würde. Das MEE gibt Angaben zu den Hintergründen des plötzlichen Positionswechsels der Golf-Staaten. Das Blatt wörtlich: "In einer ironischen Wendung ...

