In China hat es zum ersten Mal breiten Widerstand gegen eine Überwachungs-Maßnahme gegeben.

Der Plan der "Guilin University of Electronic Technology", alle elektronischen Kommunikationsmittel der Studenten sowie der Lehrkräfte auf unerwünschte Inhalte zu untersuchen, hat breiten Widerstand ausgelöst. Das berichtet die "South China Morning Post". Nachdem eine Kopie des Plans an die Öffentlichkeit durchgesickert war, wurde sie auf Chinas größtem Mikroblogging-Dienst "Weibo" veröffentlich und anschließend fast 80 Millionen Mal angeklickt. Viele Blogger äußersten ihr Missfallen über die geplante Aktion, verglichen sie unter anderem mit in den Kopf eingepflanzten Computer-Chips und den von George Orwell in "1984" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...