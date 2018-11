Die iranische Melli-Bank kann wegen der US-Sanktionen keine Gehälter mehr überweisen und wurde von der Deutschen Telekom vom Internet abgeschnitten.

Die Deutsche Telekom hat der deutschen Niederlassung der iranischen Melli Bank Telefon- und Internetzugänge gekappt. Wie das Handelsblatt am Donnerstag berichtete, verwies das Telekommunikationsunternehmen darauf, dass es in Folge der jüngsten US-Sanktionen gegen den Iran davon ausgehe, dass die Melli Bank keine Zahlungen mehr leisten könne. Laut Bericht hat das Institut aber vorab bezahlt. Seit rund eineinhalb Wochen hat die Melli Bank nach eigenen Angaben keinen Zugang mehr zu dem sogenannten Swift-Netz, über das Banken weltweit untereinander Überweisungen abwickeln. Demnach informierte sie inzwischen auch schon die Bundesbank darüber, dass sie keine Gehälter, Sozialabgaben oder Rechnungen mehr bezahlen könne. "Wir sind mittlerweile fast lahmgelegt", sagte Geschäftsleiter Helmut Gottlieb der Zeitung. Die Melli Bank ist nach eigenen Angaben die größte iranische Geschäftsbank. Sie hat laut Bericht eine deutsche Banklizenz und unterliegt in Europa selbst keinerlei ...

