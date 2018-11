Busan, Südkorea (ots/PRNewswire) - Tencent, ein führender Internetdienstanbieter, präsentierte auf der G-STAR 2018 seine gemeinsam mit Tencent Cloud, Tencent WeTest und Intel entwickelte Cloud-Gaming-Lösung.



Während grafikintensive Spiele aktuell nur über High-End-Konfigurationen auf Geräten gespielt werden können, bietet Cloud-Gaming über die Cloud-Gaming-Lösung Endnutzern überall und jederzeit eine reibungslose Spieleerfahrung mit direkter Spielbarkeit auf sämtlichen vernetzten Geräten. Durch Klicken des entsprechenden Symbols auf der Cloud-Gaming-Plattform erhalten Gamer unmittelbar Zugriff auf hochwertige Spiele in der Cloud.



Cloud-Gaming wird sich schon in naher Zukunft in der Gaming-Branche durchsetzen, insbesondere für grafikintensive Online- und mobile Spiele. Diese Art des Spielens reduziert die mit der Freigabe, Aktualisierung und Wartung von Spielen verbundenen Kosten, während gleichzeitig auf die sich verändernden Bedürfnisse von Gamern eingegangen wird. Tencent Cloud, Tencent WeTest und Intel haben sich zusammengeschlossen, um ihre Kernkompetenzen zum Erstellen führender Cloud-Gaming-Lösungen zu bündeln und die Entwicklung eines neuen Gaming-Ökosystems zu fördern.



Durch Nutzung seiner umfangreichen elastischen Computing-Ressourcen, die eine erstklassige Netzwerk-Infrastruktur und weltweite Edge Computing-Kapazitäten abdecken, bietet Tencent Cloud zahlreiche Kanäle für die Spielverbreitung mit einer Reihe von Cloud-Gaming-Lösungen. Mittels einem SDK (Software Development Kit) und einfachen Konfigurationen können Kanäle schnell eine Cloud-Gaming-Plattform bauen, über die es Spielefirmen möglich ist, Spiele-Werbung, Versionsupdates, Datenanalyse sowie andere Aufgaben zu verwalten.



Darüber hinaus ergänzt Tencent WeTest die Cloud-Gaming-Lösung durch eine Virtualisierungslösung, über die in Cloud-Spiele Android-Virtualisierung, Videostreaming mit geringer Latenz und Multi-Geräte-Transcodierungsmöglichkeiten integriert werden.



Die auf dem Intel Xeon®-Prozessor aufbauende Cloud-Gaming-Lösung umschließt außerdem die Intel Iris Pro®-Grafikkarte mit einzigartiger Cloud-Rendering- und Videotranscodierungs-Technologie sowie das Houdini-Command-Übersetzungs- Softwarepaket, um Cloud-Spiele mit Lösungen bereitzustellen, die auf hoher Nebenläufigkeit basieren, sowie Cloud-Gamern eine verbesserte Erfahrung zu bieten.



Die gemeinsame Cloud-Gaming-Lösung hebt Tencents Stärke hervor, technologische Innovationen und Entwicklungen in der weltweiten Gaming-Branche zu fördern. Tencent Cloud hat sich der Zusammenarbeit mit seinen Partnern verschrieben, um die weitere Entwicklung der weltweiten Gaming-Branche voranzubringen, indem innovative Lösungen realisiert werden, die auf Tencents umfangreicher Erfahrung mit dem Bereitstellen von Gaming-Diensten basieren. Zusätzlich möchte das Unternehmen ein offenes, von Kooperation gezeichnetes Ökosystem aufbauen.



