von Christoph Platt, Euro am SonntagGlitzernde Bürotürme oder niedliche Miniaturhäuser? Establishment oder Newcomer? Riesenvermögen oder überschaubare Größe? Anleger haben die Qual der Wahl. In der Branche der Offenen Immobilienfonds tut sich etwas, und die Zahl der verfügbaren Produkte ist in den vergangenen Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...