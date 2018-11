Der saisonuntypische Schnee, der so früh im November in Indiens Staaten Jammu und Kashmir gefallen ist, hat Plantagen und Anbauflächen an den Ausläufern des Himalayas zerstört. Rund 20% der Erträge waren noch ungeerntet und die Verbände der Erzeuger schätzten, es ist ein Ertragsverlust von mehr als 5 Milliarden INR (71 Millionen USD), wie The Indian Express und...

