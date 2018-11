Die Produktion von Honeycrisp-Äpfeln hat sich in den letzten vier Jahren verdoppelt, womit sie zu der am fünftmeisten angebauten Sorte wurden, so Mark Seetin, Direktor für rechtliche und industrielle Angelegenheiten bei der U.S. Apple Association. Doch nicht jeder ist ein Fan. Diejenigen, die Honeycrisps anbauen, haben dahingehend oft Worte großer Abneigung, berichtet The...

Den vollständigen Artikel lesen ...