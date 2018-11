Essen (ots) - SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty reagiert mit Empörung auf Äußerungen von Ex-Bundesarbeitsminister Wolfgang Clement zum Thema Hartz IV. "Ich kann verstehen, dass es schwer fällt, sich selbst Fehler einzugestehen. Anders kann ich mir die Äußerungen von Wolfgang Clement nicht erklären. Hartz IV hat dazu geführt, dass aus vielen arbeitslosen Menschen arme Menschen wurden. Und Armut ist in Deutschland mittlerweile erblich", sagte Kutschaty der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ/Freitagsausgabe).



Wolfgang Clement hatte gegenüber der Funke Mediengruppe geäußert, dass er die von SPD-Chefin Andrea Nahles und Grünen-Chef Robert Habeck angestoßene Diskussion über die Abschaffung von Hartz IV für "politisch nicht verantwortbar" halte. Clement warf Nahles und Habeck "Sozialpopulismus" vor.



Thomas Kutschaty sagte der WAZ, er lade Clement in seinen Wahlkreis im Essener Norden ein. "Da kann er sich seine ,Erfolge' persönlich anschauen. Stolz wird er dann nicht mehr sein." Clement war als Bundesminister für die Umsetzung der Hartz-Reformen verantwortlich.



Kutschaty kritisierte zudem, es sei "nicht leistungsgerecht", dass "Hartz IV einen 49 Jahre alten Familienvater nach 33 Berufsjahren nach einem Jahr Arbeitslosigkeit genauso behandelt, wie einen 22-Jährigen, der noch nicht einen Tag gearbeitet hat."



