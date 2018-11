Wie wir in den letzten Tagen schon so häufig auf unserer Seite betont haben, ist die aktuelle Situation am Markt kein Grund seine Anlageaktivitäten kurzfristig auf Eis zu legen. Sondern ganz im Gegenteil ein Umfeld mit einem ausgezeichneten Chance-Risiko-Verhältnis. So auch bei BMW, Produkte wie der Capped-Bonus CP2CAK ermöglichen aktuell Renditen von beispielswiese 12,5 Prozent mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...