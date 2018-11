Man kann nicht gerade sagen, dass das jüngste öffentliche Anleihen-Rückkaufangebot der Deutschen Bank der eigenen Aktie Rückenwind gegeben hat. Ganz im Gegenteil - die Aktie hat schließlich zuletzt neue Tiefstkurse markiert! Auf 12-Monats-Sicht hat sich die Notierung der Aktie in etwa halbiert (ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen). Eventuell haben Gerüchte um eine mögliche Verwicklung der Deutschen Bank in einen Geldwäsche-Skandal einige Anleger(innen) abgeschreckt. In Bezug auf greifbarere ... (Peter Niedermeyer)

